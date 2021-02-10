MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester United İngiltere FA Kupası’nda çeyrek finale yükseldi
GeriFutbol Manchester United İngiltere FA Kupası’nda çeyrek finale yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 02:16 | Son Güncelleme:

Manchester United İngiltere FA Kupası’nda çeyrek finale yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester United İngiltere FA Kupası’nda çeyrek finale yükseldi
Abone Olgoogle-news

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Manchester United, Old Trafford Stadı’nda Londra temsilci West Ham United’ı konuk etti.

Maçın 90 dakikasında gol olmayınca uzatmalara gidildi.

Manchester United, 97. dakikada Scott McTominay’ın attığı golle 1-0 öne geçti, maç bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Manchester United, FA Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan, FA kupası 5. turunda oynanan diğer karşılaşmada, Championship ekibi Bournemouth, Premier Ligi takımlarından Burnley’i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle