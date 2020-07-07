MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester United, Harvey Neville ile sözleşme imzaladı!
GeriFutbol Manchester United, Harvey Neville ile sözleşme imzaladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Manchester United, Harvey Neville ile sözleşme imzaladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester United, Harvey Neville ile sözleşme imzaladı!
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Phil Neville'ın oğlu Harvey ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, takımın altyapısında oynayan 18 yaşındaki Harvey Neville ile 1 yıllık sözleşme yaptı.

Harvey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk profesyonel sözleşmemi Manchester United ile imzalamış olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Aileme ve antrenörlerime desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Harvey, kulübün efsaneleri arasında yer alan babası Phil Neville ve amcası Gary Neville gibi defans mevkinde görev yapıyor.

 

Manchester United, Harvey Neville ile sözleşme imzaladı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle