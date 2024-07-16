Manchester United, Galatasaray'ın teklifini reddetti

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United forması giyen Scott McTominay için İngiliz ekibinin kapısını çaldı.

Sarı kırmızılı takımda İbrahim Hatipoğlu ile Sportif Direktör Cenk Ergün'ün transferi için İngiltere'ye gittiği Scott McTominay'da yeni bir gelişme yaşandı.

MANU KABUL ETMEDİ

Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United, Galatasaray'ın Scott McTominay için yaptığı teklifi geri çevirdi.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Sarı kırmızılılar, İskoç orta sahanın transferi için İngiliz devinin kapsını yeni bir teklifle çalacağı ve Galatasaraylı yöneticilerin alternatif isimlere yönelebileceği belirtildi.

Manchester United altyapısında yetişen ve İngiliz ekibinden başka takımda oynamayan Scott McTominay'ın sarı kırmızılı takıma transfere sıcak baktığı ifade ediliyordu.

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Manchester United'da 282 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 32 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.