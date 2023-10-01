Manchester United - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

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Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında Manchester United ile deplasmanda oynayacağı maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını yine Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

Old Trafford'daki maçın VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastia Dankert, AVAR hakemi ise Belçikalı Bram Van Driessche olacak.

Sarı-kırmızılılar A Grubu’ndaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, Manchester United ise deplasmanda Bayern Münih’e 4-3 mağlup olmuştu.