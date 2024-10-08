Manchester United, Fenerbahçe maçı öncesi karıştı! Oyuncular şaşkın ve isyanda

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Premier Lig'e Erik ten Hag yönetiminde kötü bir başlangıç yapan Manchester United'da Hollanda çalıştırıcının geleceği masaya yatırıldı.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'deki ilk yedi maçından yalnızca ikisini kazanarak bu sezona kötü bir başlangıç ​​yaptı.

YERİNE GEÇECEK İSİMLE 'MÜZAKERE'

Geçen sezon Manchester United'ın FA Kupası zaferi sonrası yaz aylarında Erik ten Hag ile bir yıllık sözleşme imzalansa da Hollanda antrenör topun ucunda.

Kulübün ortaklarından Sir Jim Ratcliffe ve Manchester United yönetiminin, Ten Hag'ın yerine geçecek bir adayla 'müzakere ettiği' bildirildi.

PORTO SONRASI KADRODA DEĞİŞİKLİK

United'ın Porto'ya karşı 3-3 berabere kalmasının ardından, Lisandro Martinez ve Matthijs de Ligt Pazar günü Aston Villa'ya karşı ilk 11'de başlamadı. Erik Ten Hag, bu oyuncuların yerine sahaya Harry Maguire ve Jonny Evans'ı sürdü.

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İngiltere Milli Takımı oyuncusu Marcus Rashford da aynı muameleye maruz kalırken Ten Hag orta saha oyuncularını değiştirmeyi tercih etti.

KADRO DIŞI İDDİASI

Martinez ve De Ligt'in Aston Villa karşısında 11'de yer almamasının ardından Liverpool efsanesi Jamie Carragher, bu ikilinin "kadro dışı" olduğunu iddia etmişti.

OYUNCULAR ŞAŞKIN

Daily Mail'in yeni haberine göre; Manchester United oyuncuları, Ten Hag'ın 'kafa karıştırıcı' rotasyon politikasından dolayı 'şaşkın'.

Haberde; oyuncuların, Teknik Direktör Erik Ten Hag tarafından yorgun görünmeleri nedeniyle kadrodan çıkarılmalarından ötürü memnun olmadığı kaydedildi.