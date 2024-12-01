Manchester United fark attı; Rashford, Cantona'nın rekorunu kırdı

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta maçında Manchester United, sahasında Everton ile karşılaştı.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United 4-0'lık skorla kazandı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 34 ve 46. dakikalarda Rashford ile 41 ve 64. dakikalarda Joshua Zirkzee kaydetti.

Manchester United, Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal'e konuk olacak.

Ruben Amorim'in öğrencileri 13 maç sonunda 19 puana yükseldi. Everton ise 11 puanda kaldı.

RASHFORD, CANTONA'YI GERİDE BIRAKTI

Everton karşısında 2 gol atan İngiliz yıldız Marcus Rashford, Premier Lig'de yaptığı 127 gol katkısıyla Eric Cantona'yı geride bıraktı.