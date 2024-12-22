Manchester United evinde paramparça!

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Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında evinde Bournemouth'a 3-0 yenildi.

Old Trafford'da oynanan mücadelede Bournemouth'un galibiyet gollerini 9. dakikada Hujisen, 61. dakikada penaltıdan Kluivert ve 63. dakikada Semenye attı.

Milli oyuncumuz Enes Ünal, Manchester United karşısında 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu yenilgiyle 22 puanda kalan Manchester United, 12. sırada yer aldı. Bournemouth ise puanını 28 yaptı ve 5. basamakta yer aldı.

Manchester United, Premier Lig'in 18. haftasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'a konuk olacak. Bournemouth ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.