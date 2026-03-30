Manchester United efsanesinden eski takımına transfer tavsiyesi: 'Bence aradığımız kişi Osimhen!'

Premier Lig'de bu sezon da şampiyonluk yarışından uzak kalan Manchester United, gelecek sezon planlamalarını başladı.

En son 2012-13 sezonunda Alex Ferguson'la şampiyon olan Manchester United, geçtiğimiz 13 yıllık süreçte çok büyük harcamalar yapmasına rağmen bir türlü zafere ulaşamadı.

Bu sezon da 70 puanlı lider Arsenal'in 15 puan gerisinde 55 puanla 3. sırada yer alan Manchester United şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bıraktı.

Bu yaz ayında yıldız oyuncuları transfer etmesi beklenen ManU'ya eski oyuncusundan Osimhen tavsiyesi geldi.

BUTT: 'ARADIĞIMIZ KİŞİ OSİMHEN'

Goal İngiltere'de yer alan habere göre Manchester United efsanesi Nicky Butt, Victor Osimhen için şu ifadeleri kullandı; “Bence aradığımız kişi o. Türk takımlarındaki oyuncuların transfer edilebilir olduğunu düşünmek istiyorum. Transfer ekibi sadece en iyi oyuncuları değil, aynı zamanda transfer edilebilir olanları da göz önünde bulundurur.' dedi.

'ZAMAN KAYBEDİYORSUNUZ'

Transfer edilmesi zor futbolcularla uğraşılmak yerine Manchester United'ın Osimhen'e yönelmesini tavsiye eden Butt, “120 milyon sterlinlik bir bedeli olan ve asla alamayacağınız bazı oyuncularla zaman kaybediyorsunuz. Bence o güçlü, hızlı, arka alana koşabiliyor, sağlam, top kontrolü iyi, farklı türde goller atabiliyor ve hava toplarında iyi.' dedi.

'SESKO PEK İŞE YARAMADI'

İngiliz devinin Sesko transferini eleştiren Butt, “Oyuncu transfer etmek zor bir iştir. Belki potansiyeli olan birini bulursunuz, ama bu durum sürekli tekrarlanır ve pek işe yaramaz. Sesko pek işe yaramadı. Bu, Rasmus Hojlund'da yapılan hatanın aynısı. Genç, kendini kanıtlamamış bir forvet, çok para, omuzlarında çok fazla yük. Son birkaç haftada birkaç gol attı ve iyi iş çıkardı ama büyük bir başarı elde edemedi. Sesko iki ya da üç yıl sonra hazır olabilir ama şu anda değil ve kesinlikle Şampiyonlar Ligi için hiç değil.” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.