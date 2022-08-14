Manchester United efsanesi Ryan Giggs'in eski sevgilisine şiddet davasında Kate Greville'den kan donduran iddialar!

Haberin Devamı

Manchester United formasını 1990 - 2014 yılları arasında terleten Ryan Giggs, Galler Milli Takımını çalıştırdığı 2020 yılının sonlarında eski kız arkadaşı Kate Greville'in şikayeti üzerine tutuklanmış ve kefaretle serbest bırakılmıştı.

2020 yılında düzenlenmesi gereken ancak koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020'de Galler'in başında olması beklenen Giggs, suçlamaların ardından görevinden ayrılmıştı.

Tüm dünyada ve özellikle İngiltere'de oldukça ses getiren iddialarla ilgili dava, içinde bulunduğumuz günlerde Manchester'da görülüyor.

Kate Greville ve kız kardeşi Emma Greville'in mahkemeye ve savcıya Giggs ile ilgili ifadeleri kan dondurdu.

"BENİ 12 KADINLA ALDATTI"

2014 ile 2020 yılları arasında Ryan Giggs ile birlikte olan Kate Greville, efsane futbolcunun kendisini sürekli aldattığını söylediği ifaderinde şu açıklamaları yaptı:

Haberin Devamı

"İlişkimizin başlarında onu ruh eşim ve en iyi arkadaşım olarak görüyordum. Hayatımın zor bir dönemiydi ve Ryan benim kurtarıcım olmuştu. Daha sonra psikolojik olarak savunmasız olduğum o dönemde bana istediği her şeyi yaptırmaya başladı. Beni ailemden ve yakın arkadaşlarımdan uzaklaştırdı. Aynı dönemde kendisi ise dışarıya daha çok açıldı. İlişkimizin son 5-6 yılda beni 10-12 kadınla aldattı. Son 3 yılda ise korkunç bir insana dönüştü."

"BANA KAFA ATTI"

38 yaşındaki Kate Greville, 48 yaşındaki Ryan Giggs'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını da iddia etti. Greville, "Başlarda sözlü hakaretle başlayan tavırları zaman geçtikçe fiziksel hale geldi. 1 Kasım 2020 gününde onun Manchester'daki evindeyken yaşanan bir tartışmanın ardından bana kafa attı. Dudağım patlamıştı, ağzıma dolan kanın tadını alabiliyordum." dedi.

KIZ KARDEŞİ: BANA DİRSEĞİYLE VURDU

Kate Greville'in kız kardeşi Emma Greville ise Giggs'in kafa attığı ana şahit olduğunu, ayırmaya çalışırken efsane futbolcunun kendisine de vurduğunu söyledi.



Emma Greville, "O akşam ben de evdeydim. Aralarındaki tartışma büyüdü ve Ryan, kardeşimin üzerine yürüdü ve ona kafa attı. Ayırmaya çalıştığımda bana da dirseğiyle vurdu. Daha sonra kardeşime baktığımda dudağı patlamıştı." diye konuştu.

Haberin Devamı

"GIGGS'İN KÖLESİ GİBİYDİM! GİTMEK İSTEDİM AMA GİDEMEDİM"

Kate Greville, çapraz sorguda şiddet olaylarının ardından neden evden ayrılmadığı yönünde sorulara ise şu karşılığı verdi; "Her tartışmamızdan bir süre sonra yanıma gelip benden defalarca özür diliyordu. Bir daha yapmayacağına dair sözler verip yeminler ediyordu. Saçma bir çıkmazın içine düşmüştüm. Ailemin yanına gitmek istediğimde beni bir şekilde ikna ediyordu. Salak gibi ona inanıp evde kalmaya devam ediyordum ve sonradan aynı şeyleri yeniden yaşıyordum."

"BENİ OTEL ODASINDAN ÇIRILÇIPLAK ŞEKİLDE DIŞARI ATTI"

Kate Greville, Kasım 2019'da Londra'da bulunan The Stafford Otel'de yaşadığı şiddet olayını da anlattı.

Haberin Devamı

Giggs'in önce kendisini yataktan aşağı attığını söyleyen Kate; "Yere düşmüştüm, daha sonra kafama laptop çantası fırlattı. Çıplaktım ve beni odadan kovdu." dedi.

Benzer bir olayın Eylül 2017'de Dubai'da bir otelde de yaşandığını söyleyen Kate Greville; "Yien bir tartışma sonrası beni çırılçıplak bir şekilde otel odasından dışarı attı." ifadelerini kullandı.

GIGGS BÜTÜN İDDİALARI REDDEDİYOR

Manchester United ve Galler'in futbol efsanesi Ryan Giggs, eski sevgilisi Kate Greville ve kız kardeşi Emma Greville'in bütün iddialarını reddediyor.

Devam eden mahkeme sonucunda Galli efsaneye suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası verilebilir.