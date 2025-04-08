Manchester United efsanesi Rio Ferdinand'dan yönetime Osimhen çağrısı: 'Gittiği her yerde gol atıyor! Ona ihtiyacımız var!'

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İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool'un 35 puan gerisinde 13. sırada yer alan Manchester United, gelecek sezon şampiyonluk yarışına dahil olabilmek adına kadroda köklü bir değişikliğe hazırlanıyor.

"Kırmızı Şeytanlar", geçtiğimiz yaz kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı Victor Osimhen konusunda pişman olmuşa benziyor. Nijeryalı golcü, Galatasaray forması altında sergilediği performansla Avrupa devlerinin ilgisini üzerine toplamış durumda.

RIO FERDINAND: "GİTTİĞİ HER YERDE GOL ATIYOR! OSIMHEN'E İHTİYACIMIZ VAR!"

Manchester United'ın efsane savunmacısı Rio Ferdinand, kadrodaki değişikliğe forvet hattından başlanması gerektiğini belirterek, "Ben Manchester United yönetimi yerinde olsam, Victor Osimhen gelecek yıl Manchester United forması giyer. Osimhen'e ihtiyacımız var. Onun deneyimine ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Manchester United'daki genç forvetlere nasıl gol atacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var. Elit seviyede futbol oynamayı bilen ve sürekli olarak gol atmayı alışkanlık edinmiş birine ihtiyacımız var. Osimhen bunu yaptı ve yapıyor. Evet Osimhen henüz Premier Lig'de oynamadı, burada ne yapar bilmiyoruz, ama umurumda değil! Gittiği her yerde gol atıyor. Onu Manchester United formasıyla görmek istiyorum!" ifadelerini kullandı.

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SERBEST KALMA MADDESİ 75 MİLYON EURO

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Victor Osimhen'in Napoli ile Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

Nijeryalı golcünün sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Victor Osimhen, 28 gol - 5 asistlik performans sergiledi.