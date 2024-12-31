Manchester United dikiş tutmuyor!

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Newcastle United, deplasmanda karşılaştığı Amorim yönetimindeki Manchester United'ı 2-0 yendi.
Old Trafford'daki maçta Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Alexander Isak ve 19. dakikada Joelinton kaydetti.
Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, maçta yedek kulübesinde yer aldı.
Premier Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Manchester United, 22 puanla 14. sırada kaldı. Newcastle United ise puanını 32'ye yükselterek 5. sıradaki yerini korudu.
Newcastle United, Premier Lig'in bir sonraki haftasında deplasmanda Tottenham'a konuk olacak. Manchester United ise deplasmanda Liverpool'a konuk olacak.