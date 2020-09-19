Manchester United, Crystal Palace ile oynadığı 22 Premier Lig maçının sadece birini kaybetti. Crystal Palace, iki Manchester takımına konuk olduğu son dört Premier Lig maçından mağlup ayrılmadı.

Premier Lig tarihinde sezonun ilk maçında en fazla galibiyet alan takım Manchester United. Lige galibiyetle giren Crystal Palace, Premier Lig'de mücadele ettiği hiçbir sezona üst üste iki galibiyetle başlayamadı. Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana takımının resmi maçlarda attığı 51 golün %39'una doğrudan katkı sağladı.

Manchester United Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United Crystal Palace maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.