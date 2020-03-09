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Futbol
Haber Giriş: 09.03.2020 - 22:11,Son Güncelleme:/

Manchester United, Chong ile sözleşme yeniledi

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Manchester United, Chong ile sözleşme yeniledi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, genç futbolcusu Tahith Chong ile sözleşme yeniledi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İtalyan temsilcileri Juventus ve Inter'in renklerine bağlamak istediği Chong'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı ve haftalık 30 bin sterlin kazanacağı basına yansıdı.

Manchester United, Chong ile sözleşme yeniledi

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