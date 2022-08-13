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Manchester United, Brentford karşısında hezimete uğradı! Efsane isimden olay tepki: "Bizi tokatlıyorlar"

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#Manchester United#Brentford#Ronaldo
Manchester United, Brentford karşısında hezimete uğradı Efsane isimden olay tepki: Bizi tokatlıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 21:33

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester United, deplasmanda karşılaştığı Brentford'a ilk yarıda yediği gollerle 4-0 mağlup oldu. 

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Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ı göreve getirerek yeni bir başlangıç yapmak isteyen Manchester United, Premier Lig'de çıktığı ilk iki maçta istediğini bulamadı.

Premier Lig'deki ilk maçında Brighton'a 2-1 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar, ikinci hafta müsabakasında Brentford'a 4-0 kaybederek ağır bir yenilgi aldı. 

Ev sahibi Brentford'un galibiyet gollerini Dasilva, Jensen, Ben Mee ve Mbeumo kaydetti.

Bu sonuçla henüz puanla tanışamayan Manchester United ligin son sırasında yer aldı.

RONALDO ÇARE OLAMADI

Takımdan ayrılması gündemde olan ve Brighton'la oynanan karşılaşmaya yedek başlayan Cristiano Ronaldo, bu mücadeleye ilk 11'de başlarken alınan ağır yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Brentford deplasmanında takımını yalnız bırakmayan ManU'lu taraftarlar, gelen gollerin ardından kulübün sahibi Glazer ailesine tepki gösterdi

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Transfer politikası ve alınan sonuçları beğenmeyen Manchester Unitedlı taraftarlar, "Glazer için gitme zamanı" tezahüratı yaptı. 

EFSANE İSİMLERDEN TEPKİ

Manchester United'ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand ve Gary Neville da Brentford karşısındaki hezimet sonrası tepki gösterdi.

Efsane savunmacı Rio Ferdinand, art arda gelen gollerin ardından "Brentford bizi tokatlıyor. Başım ağrıyor, kalbim çarpıyor. Yardıma ihtiyacım var." açıklamasını yaptı.

Gary Neville ise "Manchester United'ı 42 yıldır izliyorum, ilk yarıdaki kadar kötü olduğunu hiç görmedim." sözleriyle Kırmızı Şeytanlar'ın performansını eleştirdi.

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#Manchester United#Brentford#Ronaldo

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