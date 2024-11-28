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Manchester United-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Manchester United#Bodo/Glimt#UEFA Avrupa Ligi
Manchester United-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 17:39

UEFA Avrupa Ligi 5. haftada da heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Manchester United, Bodo/Glimt'i ağırlayacak. İngiliz ekibi, geride kalan maçlardan topladığı 6 puanla 15.sırada yer alıyor. Norveç temsilcisi ise 7 puanla 12. basamakta bulunuyor. Peki Manchester United-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Manchester United ve Bodo/Glimt maçı, Avrupa Ligi 5. haftada karşı karşıya geliyor. Format değişikliğine gidilen organizasyonda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sırada yer alan 16 ekip ise çift maçlı elemelerle son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Manchester United-Bodo/Glimt maçı. İşte canlı yayın bilgileri...

MANCHESTER UNITED-BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün 18 maç oynanacak.

Manchester United ve Bodo/Glimt maçı da bu akşam (28 Kasım) saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşma TRT Tabii ekranları üzerinden takip edilebilecek.

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#Manchester United#Bodo/Glimt#UEFA Avrupa Ligi

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