Manchester United-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Manchester United ve Bodo/Glimt maçı, Avrupa Ligi 5. haftada karşı karşıya geliyor. Format değişikliğine gidilen organizasyonda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sırada yer alan 16 ekip ise çift maçlı elemelerle son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Manchester United-Bodo/Glimt maçı. İşte canlı yayın bilgileri...

MANCHESTER UNITED-BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün 18 maç oynanacak.

Manchester United ve Bodo/Glimt maçı da bu akşam (28 Kasım) saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşma TRT Tabii ekranları üzerinden takip edilebilecek.