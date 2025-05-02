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Manchester United, Bilbao'da final ateşini yaktı! Tottenham avantajı 3 golle kaptı

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#Avrupa Ligi#Manchester United#Tottenham
Manchester United, Bilbaoda final ateşini yaktı Tottenham avantajı 3 golle kaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:11

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United, 10 kişiyle mücadele eden Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti. Tottenham ise Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek avantajı cebine koydu.

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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Athletic Bilbao, Manchester United'ı ağırladı.

Finalin de oynanacağı San Mames Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Casemiro ve 37 ve 45. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.

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10 KİŞİ KALDI

Athletic Bilbao'da 35. dakikada penaltıya sebebiyet veren Daniel Vivian, kırmızı kartla oyundan atıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Old Trafford'da oynanacak.

Manchester United, Bilbaoda final ateşini yaktı Tottenham avantajı 3 golle kaptı

TOTTENHAM AVANTAJI 3 GOLLE KAPTI

Gecenin bir diğer yarı final müsabakasında ise Tottenham, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek avantajı cebine koydu.

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Londra ekibinin glibiyet gollerini 40. saniyesinde Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve ikinci yarıda 61. dakikada penaltı noktasından Dominic Solanke attı. Konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes kaydetti.

Rövanş karşılaşması 8 Mayıs'ta Bodo/Glimt'in ev sahipliğinde oynanacak ve finalistler belli olacak.

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#Avrupa Ligi#Manchester United#Tottenham

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