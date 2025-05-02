Manchester United, Bilbao'da final ateşini yaktı! Tottenham avantajı 3 golle kaptı

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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Athletic Bilbao, Manchester United'ı ağırladı.

Finalin de oynanacağı San Mames Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Casemiro ve 37 ve 45. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.

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10 KİŞİ KALDI

Athletic Bilbao'da 35. dakikada penaltıya sebebiyet veren Daniel Vivian, kırmızı kartla oyundan atıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Old Trafford'da oynanacak.

TOTTENHAM AVANTAJI 3 GOLLE KAPTI

Gecenin bir diğer yarı final müsabakasında ise Tottenham, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek avantajı cebine koydu.

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Londra ekibinin glibiyet gollerini 40. saniyesinde Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve ikinci yarıda 61. dakikada penaltı noktasından Dominic Solanke attı. Konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes kaydetti.

Rövanş karşılaşması 8 Mayıs'ta Bodo/Glimt'in ev sahipliğinde oynanacak ve finalistler belli olacak.