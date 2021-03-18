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GeriSpor Manchester United, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde! Milan tek golle yıkıldı
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Spor Arena
Haber Giriş: 18.03.2021 - 18:41 | Son Güncelleme:

Manchester United, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde! Milan tek golle yıkıldı

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Manchester United, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde! Milan tek golle yıkıldı

Manchester United, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Milan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Premier Lig ekibine turu getiren golü Paul Pogba attı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Milan ile Manchester United kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 48'i gösterdiğinde oyuna ikinci yarıda dahil olan Paul Pogba çıktı ve takımını öne geçirdi.

Kalan bölümde başka olmadı ve ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Manchester United, deplasmanda 1-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Meite, Kessie; Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Krunic; Castillejo

Manchester United: Henderson; Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford

Manchester United, Avrupa Liginde çeyrek finalde Milan tek golle yıkıldı

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