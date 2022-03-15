Manchester United Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezona kadar Şampiyonlar Ligi eleme turlarının ilk maçında evinde berabere kalan takımların %69’u turnuvaya veda etti ancak bu şekilde tur atlayan son 10 ekibin altısının rakibi İngiltere temsilcisiydi. Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz takımlarına konuk olduğu son iki maçı gol atamadan kaybeden Atletico Madrid, son sekiz Ada ziyaretinin tamamında kalesinde gol gördü.

Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol takımlarını konuk ettiği son sekiz maçın sadece ikisini kazanan Manchester United, bu sezon Villarreal’i ağırladığı karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son altı maçta kalesini gole kapatamayan Atletico Madrid, sadece Eylül 2009-Ekim 2013 arasında daha uzun bir seri yaşadı. Manchester United-Atletico Madrid eşleşmesinin ilk maçında iki takım toplam üç isabetli şut çekebildi. İki takım da karşılaşmadaki ilk isabetli şutlarında rakip fileleri havalandırdı.

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki iç saha maçında da gol atan Cristiano Ronaldo, Mart 2008'den bu yana ilk kez Manchester United formasıyla üç karşılaşmalık seri yakalamak istiyor.Atletico Madrid ile iç sahada oynadığı son 15 resmi maçta 13 gol kaydeden Ronaldo, son dört karşılaşmanın ikisinde hat-trick yaptı. Atletico Madrid eşleşmesinin ilk maçında Manchester United’ın beraberlik golünü kaydeden 19 yaşındaki Anthony Elanga, Kylian Mbappe'nin ardından 20 yaşına basmadan bir eleme turunun iki ayağında da gol atan ilk oyuncu olmak istiyor.

Bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Bruno Fernandes'ten daha fazla asist yapan sadece üç Manchester United oyuncusu bulunuyor: David Beckham, Dwight Yorke ve Ryan Giggs.

MANCHESTER UNİTED ATLETİCO MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.