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Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Manchester United#Arsenal#Premier Lig
Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 17:12

Manchester United ve Arsenal, Premier Lig 28. haftada kozlarını paylaşıyor. Arsenal ligde 54 puanla Liverpool'un gerisinde 2. sırada yer alıyor. Rakip ekip Manchester United ise 33 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Manchester United, bu zorlu karşılaşmadan hanesine puan ekleyerek çıkmak istiyor. Arsenal ise zirve mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Peki Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Premier Lig'de 28. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Manchester United ve Arsenal karşı karşıya geliyor. United ekibi, Ruben Amorim'e rağmen beklentileri veremese de üst sıralara yükselmek istiyor. Arsenal ise Old Trafford'daki kritik müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte Manchester United - Arsenal maçı canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ve Arsenal, Premier Lig'in 28. haftada karşı karşıya geliyor.

Old Trafford'da oynanacak maç TSİ 19:30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı takip edilebilecek.

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#Manchester United#Arsenal#Premier Lig

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