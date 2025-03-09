Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Premier Lig'de 28. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Manchester United ve Arsenal karşı karşıya geliyor. United ekibi, Ruben Amorim'e rağmen beklentileri veremese de üst sıralara yükselmek istiyor. Arsenal ise Old Trafford'daki kritik müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte Manchester United - Arsenal maçı canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ve Arsenal, Premier Lig'in 28. haftada karşı karşıya geliyor.

Old Trafford'da oynanacak maç TSİ 19:30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı takip edilebilecek.