Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce prensip anlaşmasına varılan 18 yaşındaki futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İtalyan takımı Atalanta 'nın altyapısında yetişen Diallo'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 19 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

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