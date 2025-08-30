Manchester United, 90+7'de 3 puanla tanıştı!

Haberin Devamı

Manchester United ile Burnley, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaştı.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United 3-2 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada kendi kalesine Josh Cullen, 57. dakikada Bryan Mbeumo ve 90+7. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

Burnley'in sayıları ise 55. dakikada Lyle Foster ve 66. dakikada Jidon Anthony'den geldi.

Bu sonuçla Premier Lig'de bu sezon ilk galibiyeti alan Manchester United, puanını 4 yaptı. Burnley ise 3 puanda kaldı.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı.