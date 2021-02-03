MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester United 9-0 Southampton / Maç sonucu
GeriFutbol Manchester United 9-0 Southampton / Maç sonucu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 03.02.2021 - 01:16 | Son Güncelleme:

Manchester United 9-0 Southampton / Maç sonucu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, evinde ağırladığı Southampton'ı tam 9-0 mağlup etti.

28
  • Manchester United - Southampton maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Manchester United - Southampton maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Manchester United - Southampton maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Manchester United - Southampton maçında öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Old Trafford'da Southampton'ı konuk eden Kırmızı Şeytanlar, sahadan 9-0'lık galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürdü.

Bu sonuçla 44 puana yükselen Manchester United, aynı puanda bulunan Manchester City'nin gerisinde 2. sırada yer aldı. 

29 puanda kalan Southampton ise 12. sırada yer aldı.

Detaylar geliyor...

Manchester United 9-0 Southampton / Maç sonucu

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle