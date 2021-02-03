Manchester United 9-0 Southampton / Maç sonucu
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, evinde ağırladığı Southampton'ı tam 9-0 mağlup etti.
Old Trafford'da Southampton'ı konuk eden Kırmızı Şeytanlar, sahadan 9-0'lık galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürdü.
Bu sonuçla 44 puana yükselen Manchester United, aynı puanda bulunan Manchester City'nin gerisinde 2. sırada yer aldı.
29 puanda kalan Southampton ise 12. sırada yer aldı.
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