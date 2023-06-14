Manchester United, 6 milyar Euro'ya satıldı

Haberin Devamı

Premier Lig’de dengeleri değiştirecek dev satış gerçekleşti. İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Manchester United, Katarlı Şeyh Jassim Bin Hamad Al Thani’ye 6 milyar Euro bedelle satıldı. · ADA ekibinin tüm hisselerini 2005 yılında 790 milyon sterline satın alan ABD’li Glazer ailesi bir süredir kulübün satışı için Katarlı Şeyh Al Thani ile görüşmeler yapıyordu. Son dönemde taraftarların artan baskısı ve borç yüküyle mücadele etmekten yorulan Glazer ailesi nihayet kulübü satmaya onay verdi.

UZUN SÜREDiR PEŞiNDEYDi

Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani’nin kardeşi olan Şeyh Jassim, uzun süredir İngiltere’de yatırım yapmayı planlıyordu. 6 milyar Euro'ya Manchester United’ın tamamının sahibi olan Jassim, kulübün dünyanın en büyük markalarından biri olmasını istiyor.