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Manchester United, 6 milyar Euro'ya satıldı

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#Premier Lig#Manchester United#Futbol
Manchester United, 6 milyar Euroya satıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 00:22

Katar Şeyhi Jassim Bin Hamad Al Thani, Premier Lig’in dev kulübünü satın aldı.

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Premier Lig’de dengeleri değiştirecek dev satış gerçekleşti. İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Manchester United, Katarlı Şeyh Jassim Bin Hamad Al Thani’ye 6 milyar Euro bedelle satıldı. · ADA ekibinin tüm hisselerini 2005 yılında 790 milyon sterline satın alan ABD’li Glazer ailesi bir süredir kulübün satışı için Katarlı Şeyh Al Thani ile görüşmeler yapıyordu. Son dönemde taraftarların artan baskısı ve borç yüküyle mücadele etmekten yorulan Glazer ailesi nihayet kulübü satmaya onay verdi.

UZUN SÜREDiR PEŞiNDEYDi

Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani’nin kardeşi olan Şeyh Jassim, uzun süredir İngiltere’de yatırım yapmayı planlıyordu. 6 milyar Euro'ya Manchester United’ın tamamının sahibi olan Jassim, kulübün dünyanın en büyük markalarından biri olmasını istiyor.

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#Premier Lig#Manchester United#Futbol

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