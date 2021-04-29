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Spor Arena
Haber Giriş: 29.04.2021 - 23:59 | Son Güncelleme:

Manchester United 6-2 Roma / Villarreal 2-1 Arsenal

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Manchester United 6-2 Roma / Villarreal 2-1 Arsenal

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı. Manchester United, Roma'yı evinde 6-2 mağlup ederken Villarreal de Arsenal'ı 2-1 yenerek final için avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finallerinde ilk maçlar oynandı. Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği Roma'yı 6-2 gibi farklı bir sonuçla mağlup edip final kapısını aralarken Villarreal de Arsenal'i 2-1 yenerek avantaj yakaladı.

Manchester United'ın gollerini 9 ve 71. dakikalarda Bruno Fernandes, 48 ve 64. dakikalarda Edinson Cavani, 75. dakikada Pogba ve 86. dakikada Mason Greenwood atarken Roma'nın sayılarını 15. dakikada penaltıdan Pellegrini ve 33. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Arsenal, eski hocası Emery'nin takımına kaybetti

Villarreal'in gollerini ise 5. dakikada Manuel Trigueros ve 29. dakikada Raul Albiol atarken Arsenal'in sayısını 73. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti.

Arsenal'de Ceballos 57. dakikada, Villarreal'de ise Capoue 80. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu iki maçın rövanşları, 7 Mayıs'ta oynanacak.

Manchester United 6-2 Roma / Villarreal 2-1 Arsenal

Manchester United 6-2 Roma / Villarreal 2-1 Arsenal

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