Manchester United 6-2 Roma / Villarreal 2-1 Arsenal

UEFA Avrupa Ligi yarı finallerinde ilk maçlar oynandı. Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği Roma'yı 6-2 gibi farklı bir sonuçla mağlup edip final kapısını aralarken Villarreal de Arsenal'i 2-1 yenerek avantaj yakaladı.

Manchester United'ın gollerini 9 ve 71. dakikalarda Bruno Fernandes, 48 ve 64. dakikalarda Edinson Cavani, 75. dakikada Pogba ve 86. dakikada Mason Greenwood atarken Roma'nın sayılarını 15. dakikada penaltıdan Pellegrini ve 33. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

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Villarreal'in gollerini ise 5. dakikada Manuel Trigueros ve 29. dakikada Raul Albiol atarken Arsenal'in sayısını 73. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti.

Arsenal'de Ceballos 57. dakikada, Villarreal'de ise Capoue 80. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu iki maçın rövanşları, 7 Mayıs'ta oynanacak.

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