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GeriFutbol Manchester United, 37 yaşındaki kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini uzattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 18:17,Son Güncelleme:/

Manchester United, 37 yaşındaki kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini uzattı

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Manchester United, 37 yaşındaki kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini uzattı
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, tecrübeli kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

Manchester United Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Grant'in sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Kariyerinde Derby County, Burnley, Oldham Athletic, Sheffield Wednesday ve Stoke City'de forma giyen Grant, 2018'de Manchester United'a transfer olmuştu.

Üçüncü kaleci olarak takıma dahil edilen Grant, şu ana kadar Manchester United formasıyla 2 resmi maça çıktı.

Manchester United, 37 yaşındaki kalecisi Lee Grantin sözleşmesini uzattı

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