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Manchester United 3-2 Atalanta (Maçın özeti ve golleri)

#Atalanta#Merih Demiral#Manchester United
Manchester United 3-2 Atalanta (Maçın özeti ve golleri)

Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 2 yaptı. Konuk ekipte Merih Demiral'ın golü yeterli olmadı.

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Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester United ile Atalanta kozlarını paylaştı.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-0 geriye düşmesine karşın 3-2'lik skorla kazandı.

Atalanta, 15. dakikada Pasalic ve 29. dakikada Merih Demiral'ın kaydettiği gollerle devreye 2-0 önde girdi.

Devrede sakatlığı sebebiyle Merih kenara gelirken Manchester United, 53'te Rashford, 75'te Maguire ve 81'de Ronaldo'nun golleriyle geri döndü.

Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 6 oldu. Atalanta ise 4 puanda kaldı.

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İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, Rashford, Ronaldo

Atalanta: Musso, Zappacosta, Palomino, Merih Demiral, Maehle, Freuler, De Roon, Pasalic, Ilicic, Koopmeiners, Muriel.

 

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#Atalanta#Merih Demiral#Manchester United

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