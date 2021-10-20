Manchester United 3-2 Atalanta (Maçın özeti ve golleri)

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester United ile Atalanta kozlarını paylaştı.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-0 geriye düşmesine karşın 3-2'lik skorla kazandı.
Atalanta, 15. dakikada Pasalic ve 29. dakikada Merih Demiral'ın kaydettiği gollerle devreye 2-0 önde girdi.
Devrede sakatlığı sebebiyle Merih kenara gelirken Manchester United, 53'te Rashford, 75'te Maguire ve 81'de Ronaldo'nun golleriyle geri döndü.
Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 6 oldu. Atalanta ise 4 puanda kaldı.
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İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, Rashford, Ronaldo
Atalanta: Musso, Zappacosta, Palomino, Merih Demiral, Maehle, Freuler, De Roon, Pasalic, Ilicic, Koopmeiners, Muriel.
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