Manchester United 3-2 Arsenal (Maçın özeti ve golleri)

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Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United ile Arsenal kozlarını paylaştı.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmada 1-0 geriye düşen Manchester United, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekip, 13. dakikada Rowe ile öne geçerken 44'te Fernandes skora denge getirdi.

Manchester'da sahneye 52. dakikada Ronaldı çıktı ve takımını geri döndürdü. Arsenal 54'te Odegaard ile skora denge getirse de son sözü yine 70. dakikada Cristiano Ronaldo söyledi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, Premier Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde son 4 deplasman maçını kaybetmeyen Arsenal ise Old Trafford'dan puansız ayrılmaktan kurtulamadı.