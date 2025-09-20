Manchester United, 2 kırmızının çıktığı maçta Chelsea'yi devirdi! Altay Bayındır...

Haberin Devamı

Manchester United ile Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi.

Old Trafford Stadyumu'nda oynanan müsabakanın henüz 5. dakikasında Chelsea kalecisi Robert Sanchez, bariz gol şansını engellediği için direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu dakikadan sonra ön alanda baskını arttıran Manchester United, önce 14. dakikada Bruno Fernandes ile öne geçti, ardından ise 37. dakikada Casemiro ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan ev sahibi ekipte ikinci golün sahibi Casemiro, 45+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İkinci yarıda ise dakikalar 80'i gösterdiğinde Chalobah ile ilk isabetli şutunda golü bulan Chelsea, kalan sürede fileleri bir daha sarsamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Öte yandan Manchester United'da milli kalecimiz Altay Bayındır, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Bu sonucun ardından Manchester United, ligdeki 2. galibiyetini elde etti ve puanını 7 yaptı. Bu sezon ilk kez mağlup olan Londra temsilcisi ise 8 puanda kaldı.

Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester ekibi Brentford'un konuğu olacak. Chelsea ise sahasında milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'u ağırlayacak.