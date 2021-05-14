Manchester United 2 - 4 Liverpool (Maç özeti)

İngiltere Premier Ligi 34. hafta erteleme maçında Liverpool, deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Henüz 10. dakikada yenik duruma düşen Liverpool, buna karşın oyun üstünlüğünü ele aldı ve sahadan 4-2 galip ayrılmayı başardı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 34. dakikada Diogo Jota, 45 ve 47. dakikalarda Roberto Firmino ve 90. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

Manchester United'ın 10. dakikada Bruno Fernandes ve 68. dakikada Marcus Rashford'un ayağından bulduğu goller, puan için yeterli olmadı.

Liverpool forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 60'a yükseltti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü. Manchester United ise 70 puanda kaldı.

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