Son Güncelleme:
Manchester United, 18 yaşındaki Diallo'nun transferi için Atalanta ile anlaştı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, 18 yaşındaki Amad Diallo'nun transferi için İtalya'nın Atalanta takımıyla anlaşmaya vardı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun ocak ayında Manchester United kadrosuna katılacağı belirtildi.
Gelecek vadeden genç futbolcular arasında gösterilen Diallo, Atalanta formasıyla Serie A'da geçen sezon 3 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle