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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Manchester United 1 - 0 West Bromwich Albion

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Manchester United 1 - 0 West Bromwich Albion
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, sahasında West Bromwich Albion'u 1-0 yendi.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Bromwich Albion'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sonlanan karşılaşmasının ikinci yarısına hızlı başlayan Manchester United, 56. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-0 yaptı, maç bu sonuçla tamamlandı.



Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, bu sezon ligde ilk kez 2 hafta üst üste sahadan galip ayrıldı. Ligde bir maçı eksik Manchester ekibi, bu skorla puanını 16'ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan West Bromwich Albion ise 3 puanda kaldı.

Manchester United, 24 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Manchester United 1 - 0 West Bromwich Albion

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