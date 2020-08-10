Manchester United 1-0 Kopenhag | Maçın özeti ve golleri

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United ile temsilcimiz Başakşehir'i eleyen Kopenhag karşılaştı.

Normal süre golsüz geçilirken, 95. dakikada Manchester United adına kazanılan penaltıyı Bruno Fernandes gole çevirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Kırmızı Şeytanlar adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Günün diğer maçında ise Inter, Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek yarı finale yükselen takım oldu.