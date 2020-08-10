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Haber Giriş: 10.08.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Manchester United 1-0 Kopenhag | Maçın özeti ve golleri

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Manchester United 1-0 Kopenhag | Maçın özeti ve golleri
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United, Kopenhag'ı 95. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle yenerek yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United ile temsilcimiz Başakşehir'i eleyen Kopenhag karşılaştı. 

Normal süre golsüz geçilirken, 95. dakikada Manchester United adına kazanılan penaltıyı Bruno Fernandes gole çevirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Kırmızı Şeytanlar adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Inter 2-1 Bayer Leverkusen
Inter 2-1 Bayer Leverkusen

Günün diğer maçında ise Inter, Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek yarı finale yükselen takım oldu.

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