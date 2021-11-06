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Manchester United 0-2 Manchester City (Maçın özeti ve goller)

#İngiltere Premier Lig#Manchester United#Manchester City
Manchester United 0-2 Manchester City (Maçın özeti ve goller)

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, derbide Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

Manchester United - Manchester City maçından fotoğraflarManchester United - Manchester City maçından fotoğraflar
Manchester United - Manchester City maçından fotoğraflar

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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester City 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 7. dakikada Eric Bailly kendi kalesine ve 45+1'de Bernardo Silva kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 23'e çıkardı ve lider Chelsea'yi takibini sürdürdü. Son 6 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Manchester United ise 17 puanda kaldı.

MANCHESTER UNITED 0-2 MANCHESTER CITY

7' E. Bailly (k.k)

45' Bernardo Silva

 

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#İngiltere Premier Lig#Manchester United#Manchester City

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