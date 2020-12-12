Manchester derbisi golsüz sona erdi
İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Manchester United ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı.
Old Trafford Stadı'nda oynanan Manchester derbisinde, sezona istediği gibi başlayamayan takımlardan Manchester United, Manchester City'yi konuk etti.
İki taraf da karşılaşma boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Manchester United 20, Manchester City ise 19 puana yükseldi.
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