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Futbol
Haber Giriş: 12.12.2020 - 22:40 | Son Güncelleme:

Manchester derbisi golsüz sona erdi

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Manchester derbisi golsüz sona erdi
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İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Manchester United ile Manchester City, 0-0 berabere kaldı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan Manchester derbisinde, sezona istediği gibi başlayamayan takımlardan Manchester United, Manchester City'yi konuk etti.

İki taraf da karşılaşma boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United 20, Manchester City ise 19 puana yükseldi.

Manchester derbisi golsüz sona erdi

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