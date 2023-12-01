Manchester City'yi bünyesinde barındıran City Group, Türkiye'den kulüp alacak

Haberin Devamı

Dünyanın dev kulüplerinden Manchester City'nin akademisinde antrenör olan Mustafa Alper Avcı, altyapı modeli, ülkemizdeki altyapı sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Mustafa Alper Avcı, "İngiltere ve Türkiye'deki altyapılar arasındaki farkı anlatmaya programımızın süresi yetmez. İngiltere ile ülkemiz arasında organizasyon ve tesisleşme alanında çok ciddi bir fark var. Ülkemizde altyapıda tesisleşme konusunda ciddi problemler var. Manchester City'de kişilerden ziyade önemli olan organizasyon, sistem şahıslardan daha üstün. Ülkemizde altyapılarda tesisleşme konusunda ciddi adımların atılması lazım." dedi.

"ÜLKEMİZDE ÖRNEK BİR MODEL OLUŞUR"

Manchester City'yi de bünyesinde barındıran City Group'un Türkiye'yle ilgili planından bahseden Avcı, "City Group dünyanın birçok ülkesinde futbola yatırım yapan şirket. City Group'un satın aldığı takımlar içerisinde en önemlisi Manchester City bunun dışında Palermo, Troyes ve Girona bu takımlardan bazıları. City Group'un Türkiye, Finlandiya ve Kore'de takım satın alma gibi bir düşüncesi var. Umarım bu gerçekleşir ve ülkemizde örnek bir model oluşur." diye konuştu.

Haberin Devamı

CİTY FOOTBALL GROUP'UN TAKIMLARI ŞU ŞEKİLDE;

Manchester City, New York City, Mymbai City, Girona FC , Palermo, Troyes, Bahia, Lommel SK, Yokohama Marinos, Sichuan Jiuniu, Montevideo Turque ve Melbouerne City.