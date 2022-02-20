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Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ın başı beladan kurtulmuyor! Annesi yumruk yedi ve...

#Phil Foden#Claire Foden#Manchester City
Manchester Citynin yıldızı Phil Fodenın başı beladan kurtulmuyor Annesi yumruk yedi ve...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin 21 yaşındaki yıldızı Phil Foden, annesi Claire ile birlikte kavgaya karıştı. Annesine yumruk atılmasının ardından çileden çıkan Phil Foden, korumaları ile birlikte saldırıyı gerçekleştiren şahısların üzerine yürümek istedi ancak güçlükle sakinleştirildi.

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Manchester City forması giyen Phil Foden, bir kez daha saha dışı bir olayla gündeme geldi.

Tottenham'la deplasmanda oynadıkları ve son dakikalarda yedikleri golle 3-2 mağlup oldukları maçın ardından ortaya çıkan videoda Foden'ın annesi Claire Foden'a yumruk atıldığı görüldü.

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İddialara göre; Manchester'daki AO Arena'da yaşanan olayda Phil Foden, Amir Khan ile Kell Brook arasındaki maç için geldiği salonda kendisine laf atan ve küfür eden bazı seyircilerle sözlü tartışma yaşadı. Foden locaya giderken araya girenler, başta sevgilisi Rebecca Cooke olmak üzere, Foden'ı sakinleştirmeye çalışıp seyircilerin yanından uzaklaştırdı ve locaya götürdü.

Bu esnada tepki gösterenler ve küfür edenlerle tartışmaya devam eden Foden'ın annesi Claire, seyircileri locadan uzaklaştırmak için itince bir anda yumruk yedi ve gerginlik büyüdü.

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FODEN'I GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİLER

Foden'ın korumaları ile alanda bulunan diğer kişilerin de dahil olmasıyla olay büyürken, Foden da odadan çıkarak arbedeye dahil olmaya çalıştı ancak korumalar Foden'a engel oldu ve annesiyle birlikte alandan uzaklaştırdı.

Manchester Citynin yıldızı Phil Fodenın başı beladan kurtulmuyor Annesi yumruk yedi ve...

DAHA ÖNCE DE KAVGAYA KARIŞTI

Foden'ın annesi Claire, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında katıldığı bir doğum günü partisinde bir kadınla tartışma yaşamış, gerginlik kavgaya dönüştükten sonra Claire, Katie Skitt isimli kadının hem gözünü morartmış hem de ısırmıştı.

FODEN MİLLİ TAKIM'DA SKANDALA KARIŞMIŞTI

2020 Eylül ayında UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak olan İngiltere'de Mason Greenwood ve Phil Foden, kaldıkları otele iki kadın çağırarak Covid-19 önlemlerini çiğnemiş ve olayın gündeme gelmesinin ardından özür dilemişti.

Skandalın ortaya çıkmasıyla Gareth Southgate, Greenwood ve Foden'ı kadrodan çıkarmış ve Greenwood o zamandan bu yana milli takımda görev yapamamıştı.

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#Phil Foden#Claire Foden#Manchester City

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