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Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan memleketinde kır düğünü yaptı

#İlkay Gündoğan#Sara Arfaoui#Manchester City
Manchester Citynin yıldızı İlkay Gündoğan memleketinde kır düğünü yaptı

Manchester City'de başarılı bir sezon geçiren İlkay Gündoğan, baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılan kır düğünü ile dünya evine girdi. Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan'ın düğününe de ilgi yoğun oldu. Gelin Sara ise ilk dansın ardından gelin masasına oturunca çiçekler ile yüzünü kapatarak fotoğrafının çekilmemesini istedi.

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Dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Sara Arfaoui ile dünya evine girdi. Bodrum'da bir haftadır tatil yapan çift düğün günü baba ocağı olan Dursunbey ilçesine geldi. Öğleden itibaren konuklar düğün alanını doldururken, düğün Dursunbey geleneklerine göre yapıldı.

Düğüne Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Milletvekili Yavuz Subaşı, çiftin akrabaları yer aldı.

Kır düğününe akşam 21 gibi katılan İlkay ve Sara çiftine ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde yüzlerce kişi cep telefonu ile gelin ev damadı görüntülemek isteyince kısa süreli izdiham oluştu. Pistte ilk dansı yapan genç çift daha sonra gelin masasına oturdu. İlgiden bunalan gelin Sara ise çiçeği ile yüzünü kapattı.

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Manchester Citynin yıldızı İlkay Gündoğan memleketinde kır düğünü yaptı

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#İlkay Gündoğan#Sara Arfaoui#Manchester City

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