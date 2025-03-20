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Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın 4.7 milyon euroluk yeni oyuncağı!

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#Manchester City#Erling Haaland#Bugatti Tourbillon
Manchester Citynin yıldızı Erling Haalandın 4.7 milyon euroluk yeni oyuncağı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 16:43

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, lüks otomobil koleksiyonuna dünyada sadece 250 adet üretilecek olan 4.7 milyon euro değerindeki Bugatti Tourbillon'u da ekledi.

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Erling Haaland, lüks otomobillere olan tutkusunu bir kez daha ortaya koyarak Bugatti Tourbillon satın aldı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre; Haaland, dünya genelinde sadece 250 adet üretilecek ve teslimatları 2026'da başlayacak olan hiper otomobil için yaklaşık olarak 4,7 milyon Euro ödedi.

Manchester Citynin yıldızı Erling Haalandın 4.7 milyon euroluk yeni oyuncağı

Bugatti de tam 1800 beygir gücüne ve 445 km/s son hıza sahip Tourbillon serisinin şimdiden tükendiğini açıkladı.

Manchester Citynin yıldızı Erling Haalandın 4.7 milyon euroluk yeni oyuncağı

HAALAND'IN ETKİLEYİCİ OTOMOBİL KOLEKSİYONU

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Haaland'ın yeni Bugatti Tourbillon'u, lüks ve yüksek performanslı otomobillerden oluşan halihazırda göz alıcı bir koleksiyona katılacak.

İşte Haaland'ın otomobil koleksiyonunda yer alan araçlar:

  • Mercedes AMG
  • Ferrari Monza SP2
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Range Rover Sport
  • Audi RS6 Avant Quattro
  • Porsche 911 GT3
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#Manchester City#Erling Haaland#Bugatti Tourbillon

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