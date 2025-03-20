Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın 4.7 milyon euroluk yeni oyuncağı!

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Erling Haaland, lüks otomobillere olan tutkusunu bir kez daha ortaya koyarak Bugatti Tourbillon satın aldı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre; Haaland, dünya genelinde sadece 250 adet üretilecek ve teslimatları 2026'da başlayacak olan hiper otomobil için yaklaşık olarak 4,7 milyon Euro ödedi.

Bugatti de tam 1800 beygir gücüne ve 445 km/s son hıza sahip Tourbillon serisinin şimdiden tükendiğini açıkladı.

HAALAND'IN ETKİLEYİCİ OTOMOBİL KOLEKSİYONU

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Haaland'ın yeni Bugatti Tourbillon'u, lüks ve yüksek performanslı otomobillerden oluşan halihazırda göz alıcı bir koleksiyona katılacak.

İşte Haaland'ın otomobil koleksiyonunda yer alan araçlar:

Mercedes AMG

Ferrari Monza SP2

Rolls-Royce Cullinan

Range Rover Sport

Audi RS6 Avant Quattro

Porsche 911 GT3