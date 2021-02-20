Manchester City'nin Lionel Messi teklifi belli oldu! ABD sürprizi...

Spor Arena Dış Haber | Barcelona ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan ve sözleşmesinin bitmesiyle İspanyol ekibinden ayrılması beklenen Lionel Messi için en ciddi aday Manchester City olarak gözüküyor.

İngiliz basınının haberine göre ise Manchester City, Lionel Messi'ye teklifini sundu. Manchester City'nin sahiplerinden City Group, Messi'ye 5 yıllık bir teklif sunarken bu 5 yılın 3'ü İngiltere, 2'si ise Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsıyor.

3 YIL İNGİLTERE, 2 YIL ABD

Messi'ye Manchester City'de oynaması için 2+1 yıllık teklifte bulunan City Group, ardından New York City FC'de de 2 yıl forma giyeceği bir sözleşme sundu. Bünyesinde hem Manchester City hem de New York City FC'yi barındıran City Group, böylece Arjantinli futbolcuya içinde İngiltere + ABD içeren 5 yıllık bir teklif götürdü.

TRANSFERİN MALİYETİ 500 MİLYON EURO

Manchester City, transferin gerçekleşmesi halinde Lionel Messi için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek. Fakat City Group için transferin maliyeti 500 milyon euroyu buluyor. Lionel Messi'ya haftalık 1.1 milyon euro maaş teklifi sunulduğu belirtilirken yıldız futbolcu şu anda Barcelona'da haftalık 500 bin sterlin kazanıyor.

Messi ile Manchester City'nin dışında PSG'nin de ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Lionel Messi'nin geleceğinin 7 Mart'ta yapılacak Barcelona başkanlık seçimlerinden sonra daha da netleşeceği kaydediliyor.

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