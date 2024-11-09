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Manchester City'nin kabusu devam ediyor! Brighton ve Ferdi Kadıoğlu...

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#Manchester City#Guardiola#Brighton
Manchester Citynin kabusu devam ediyor Brighton ve Ferdi Kadıoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 23:23

Manchester City, Premier Lig'in 11. haftasında Brighton'a 2-1 yenildi.

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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

American Express Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brighton'ın gollerini 78. dakikada Joao Pedro ile 83. dakikada Matt O'Riley kaydetti. Manchester temsilcinin tek golünü ise 23. dakikada Erling Haaland attı.

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Bu sonuçla Manchester City, Ağustos 2006'dan bu yana ilk defa tüm kulvarlarda üst üste 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. İngiliz temsilcisi, ligde Bournemouth (2-1) ile Brighton (2-1), İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham (2-1) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'a (4-1) mağlup oldu.

Mavi-beyazlıların İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola da teknik adamlık kariyerinde ilk kez art arda 4 mağlubiyet yaşadı.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giyemedi.

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#Manchester City#Guardiola#Brighton

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