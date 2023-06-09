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Manchester City’nin bu sezon kazandığı kupalar İstanbul’da sergilendi

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#Manchester City#İstanbul#Olimpiyat Stadyumu
Manchester City’nin bu sezon kazandığı kupalar İstanbul’da sergilendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 18:50

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde mücadele edecek İngiliz ekibi Manchester City’nin bu yıl kazandığı Premier Lig ve FA Cup kupaları İstanbul’da sergilendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Inter, Avrupa futbolunun en büyüğü olmak için yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. PUMA, forma tedarikçisi olduğu Manchester City’nin bu sezon kazandığı Premier Lig ve FA Cup kupasını İstanbul’a getirdi ve taraftarlarla buluşturdu. Futbolseverler hem Premier Lig hem de FA Cup kupasıyla fotoğraf çektirme şansını yakaladı.

Manchester City’nin efsane futbolcuları Shaun Wright-Phillips, Nedum Onuoha ve Joleon Lescott dev final öncesinde düzenlenen etkinlikte ziyaretçilerle bir araya geldi. Manchester City’nin bu sene müzesine götürdüğü kupaları yakından görmek isteyen binlerce yerli ve yabancı futbolsever, takımın efsane isimleriyle sohbet edip, fotoğraf çektirme fırsatını yakaladı. Shaun Wright-Phillips, sahaya çıkacak Manchester City kadrosu için, "Buradaki en önemli nokta kendileri olmaları. Tüm sezon boyunca da bize bunu defalarca gösterdi" dedi.

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Daha önce İstanbul’a geldiğini söyleyen Joleon Lescott da, "Bu çok büyük bir an. Hem ilk Şampiyonlar Ligi galibiyeti, hem de aynı sezon üç kupanın sahibi olmaktan bahsediyoruz. Kulübün ve futbolcuların adını sonsuza dek futbol tarihine yazmak için harika bir fırsat" diye konuştu.

Nedum Onuoha ise final hakkında yaptığı açıklamada, "City bir süredir Avrupa’nın en iyi takımlarından biri. Eğer finalde bu kupayı da kazanırsa artık Avrupa’nın en iyi takımı olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğiz" şeklinde konuştu.

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#Manchester City#İstanbul#Olimpiyat Stadyumu

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