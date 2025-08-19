×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester City'li yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Manuel Akanji#Galatasaray
Manchester Cityli yıldız futbolcunun menajeri Galatasarayla görüşmek için İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 14:44

Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji'nin menajeri, Galatasaray'la transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geliyor.

Haberin Devamı

Ederson için Manchester City ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, İngiliz devinin Nijerya asıllı İsviçreli stoperi Manuel Akanji'yi de kadrosuna katmak için harekete geçti.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Manuel Akanji'ye ilk sözleşme teklifini iletti.

Kulübüyle 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Akanji'nin menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesinin beklendiği belirtildi.

Manchester Cityli yıldız futbolcunun menajeri Galatasarayla görüşmek için İstanbula geliyor

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 40 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, sahada bulunduğu 3131 dakikada 2 asist üretti ve 4 sarı kart gördü.

Gözden KaçmasınGalatasarayda 3 oyuncu için veda vaktiGalatasaray'da 3 oyuncu için veda vakti!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Manuel Akanji#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!