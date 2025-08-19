Manchester City'li yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geliyor!

Haberin Devamı

Ederson için Manchester City ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, İngiliz devinin Nijerya asıllı İsviçreli stoperi Manuel Akanji'yi de kadrosuna katmak için harekete geçti.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Manuel Akanji'ye ilk sözleşme teklifini iletti.

Kulübüyle 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Akanji'nin menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesinin beklendiği belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 40 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, sahada bulunduğu 3131 dakikada 2 asist üretti ve 4 sarı kart gördü.