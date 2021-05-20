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GeriFutbol Manchester Cityli Ruben Dias'a yılın futbolcusu ödülü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Manchester Cityli Ruben Dias'a yılın futbolcusu ödülü

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Manchester Cityli Ruben Dias'a yılın futbolcusu ödülü

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin stoperi Ruben Dias'ı yılın futbolcusu seçti.

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Portekizli futbolcu, 700'e yakın gazetecinin katıldığı oylamada takım arkadaşı Kevin de Bruyne ile Tottenhamlı Harry Kane'i geride bırakarak 2021 yılının futbolcusu seçildi.

Ruben Dias, 2020'nin eylül ayında 68 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'dan Manchester City'ye transfer olmuştu.

Portekizli savunmacı, İngiliz ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

Manchester Cityli Ruben Diasa yılın futbolcusu ödülü

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