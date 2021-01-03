MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester Cityli Garcia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
GeriFutbol Manchester Cityli Garcia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Manchester Cityli Garcia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester Cityli Garcia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İspanyol Eric Garcia, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusu ile bir personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Her iki ismin de protokoller kapsamında karantinaya alındığı kaydedildi.

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Manchester City'nin geçen haftaki Everton maçı ertelenmişti.

Manchester Cityli Garcianın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle