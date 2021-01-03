Manchester Cityli Garcia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusu ile bir personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.



Her iki ismin de protokoller kapsamında karantinaya alındığı kaydedildi.



Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Manchester City'nin geçen haftaki Everton maçı ertelenmişti.

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