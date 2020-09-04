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Haber Giriş: 04.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Manchester City'e bir kardeş daha geldi!

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Manchester City'e bir kardeş daha geldi!
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Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli CFG Şirketi Fransa 2. Lig ekiplerinden Troyes’u bünyesine attı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Fransız takımı Troyes’u satın aldı.

CFG’den yapılan açıklamada, Fransa İkinci Futbol Ligi’nde (Ligue 2) mücadele eden Troyes’in satın alma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Fransa’nın Troyes şehrinde 1986 yılında kurulan ve maçlarını 20 bin 400 kişilik Aube Stadı’nda oynayan kulüp, 2014-15 sezonunda Ligue 2’de şampiyon olmuştu. Troyes, böylece şirketin bünyesine kattığı 10’uncu kulüp oldu. Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli CFG New York City’nin yüzde 80, Mumbai City’nin yüzde 64, Girona’nın yüzde 47, Yokohama Marinos’un yüzde 20 hissesine sahipken diğer 6 kulübün tek sahibi durumunda.

İKİ KULÜPLE ANLAŞMALI

Şirket daha önceden Fransa’dan Saint Etienne, Portekiz’den Estoril ve Boavista, Ekvador’dan River Ecuador FC’ye talip olmuş ancak satışlar gerçekleşmemişti. CFG’nin Hollanda’dan NAC Breda ve Venezuela’dan Atletico Venezuela ile iş birliği anlaşması bulunuyor.

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