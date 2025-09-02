×
Spor Haberleri Futbol Haberleri

Manchester City'den transfere onay çıktı: İlkay Gündoğan imza için bugün İstanbul'a geliyor!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 08:57

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'a İngiliz devinden ayrılık için onay çıktı.

Kaleci problemini Uğurcan Çakır'la çözen Galatasaray, orta saha transferinde de mutlu sona çok yakın.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, Galatasaray'la her konuda anlaşmaya varan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’a bugün İstanbul’a gitmesi için izin verdi.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir pürüze rastlanmaması durumunda İlkay Gündoğan önümüzdeki 24 saat içinde Galatasaray'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna yetiştirmeyi hedefliyor.

KARİYERİ

Kariyerinde Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve Manchester City formaları giyen İlkay Gündoğan kulüp düzeyinde çıktığı 619 resmi maçta 93 gol atıp 85 de asist üretti.

Almanya Milli Takımı formasını da 82 kez sırtına geçiren İlkay, 19 gol - 9 asistlik performans sergiledi.

İlkay Gündoğan futbolculuk yaşantısı boyunca 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, 1 Bundesliga, 2 İngiltere Kupası, 1 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası ve 4 İngiltere Lig Kupası yaşadı.

35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 2023 yılında İngiltere'de yılın futbolcusu seçilmişti.

