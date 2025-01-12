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Manchester City'den tarihi fark: 8-0

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#Manchester City#FA Cup#Salford City
Manchester Cityden tarihi fark: 8-0
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 00:07

İngiltere FA Cup 3. turunda Manchester City, konuk ettiği Salford City'yi 8-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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İngiltere FA Cup 3. tur maçında Premier Lig devi Manchester City, İngiltere 2. Lig ekibi Salford City'yi ağırladı.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi City, 8-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'nin galibiyet gollerini 8 ve 69. dakikalarda Jeremy Doku, 20. dakikada Divin Mubama, 43. dakikada Nico O'Reilly, 49. dakikada penaltıdan Jack Grealish ve 62, 72 ile 81. dakikalarda James McAtee kaydetti.

Opta verilerine göre; Manchester City, 1933 yılından beri ilk kez bir FA Cup maçında 8 gol attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, FA Cup'ta tur atladı. Salford City ise turnuvaya veda etti.

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#Manchester City#FA Cup#Salford City

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