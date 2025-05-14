Manchester City'den sürpriz İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray'ı heyecanlandıran gelişme

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Bir yıllık Barcelona macerasının ardından sezon başında efsanesi olduğu Manchester City'ye geri dönen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi geçtiğimiz ay İngiliz ekibi tarafından uzatılmıştı.

Gözden Kaçmasın İlkay Gündoğan 1 sene daha Manchester City'de! Haberi görüntüle

Dört sezon sonra şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran ve sezon sonunda kadrosunda büyük çaplı revizyona gitmesi beklenen Manchester City'de takımın sembol isimlerinden Kevin de Bruyne'yle yolların ayrılacağı daha önce duyurulmuştu.

'Gök Maviler'de İlkay Gündoğan konusunda da sürpriz bir gelişme yaşandı.

GEÇEN AY SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI AMA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre; Manchester City, yakın zamanda sözleşmesi uzatılan İlkay Gündoğan için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Manchester City'nin piyasa değeri 7 milyon euro olarak tahmin edilen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için sembolik bir ücret karşılığında ayrılığına onay vereceği belirtiliyor.

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Daha önce birçok kez Galatasaray taraftarı olduğunu ve futbolu bırakmadan önce sarı-kırmızılı formayı giymeyi arzu ettiğini söyleyen İlkay Gündoğan'ın ismi transferde sık sık Galatasaray'la anılıyordu.

Yaşanan bu gelişme, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ve tecrübeli oyuncularla boy göstermek isteyen sarı-kırmızılı camiada heyecana neden oldu.

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'la kısa süre içinde temas kurması bekleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan İlkay Gündoğan, 2 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

Manchester City'de 8. sezonunu geçiren İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinde 5 kez Premier Lig ve 1 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.