Manchester City'den savunmaya bir takviye daha!

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Premier Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan ve transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Manchester City, savunma hattını güçlendirdi.

Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz devi, Palmeiras'ın 19 yaşındaki stoperi Vitor Reis'i 35 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Manchester City'den yapılan açıklamada genç savunmacıyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Vitor Reis, Manchester City'de 22 numaralı formayı giyecek.

Vitor Reis, alt yapısından yetiştiği Palmeiras'ta 22 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti.

MANCHESTER CITY TRANSFERE HIZLI GİRDİ

Premier Lig'deki şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un 12 puan gerisine düşen son şampiyon Manchester City, gidişatı değiştirmek için transfer dönemine oldukça hızlı girdi.

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İlk olarak Fransız ekibi RC Lens'ten Özbek stoper Abdukodir Khusanov'u 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Mavi-beyazlılar, Vitor Reis'in imzasıyla birlikte ikinci transferini tamamlamış oldu.

İngiliz devinin kısa süre içinde Frankfurt forması giyen Mısırlı golcü Omar Marmoush'u da 60 milyon Euro ödeyerek renklerine bağlaması bekleniyor.