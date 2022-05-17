Manchester City'den şaşırtan İlkay Gündoğan kararı! Kafa karıştıran seyahat, Türkiye'ye yeşil ışık...

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Premier Lig devi Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın Ada macerası her an son bulabilir.

Daily Mail gazetesinin haberine göre City, İlkay Gündoğan'a sezon sonunda takım bulmakta özgür olduğunu bildirdi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun da ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

KAFA KARIŞTIRAN SEYAHAT

İspanyol basını ise oyuncunun Real Madrid'e transfer olasılığının bulunduğunu aktardı. AS gazetesi, İngiliz basınında çıkan bu haberlerin ardından İlkay Gündoğan'ın Madrid'e seyahat ettiğini yazdı. Gündoğan'ın Madrid seyahatiyle ilgili detaylar ise bilinmiyor.

2016 yazında Borussia Dortmund'dan 27 milyon euro'ya transfer edilen İlkay Gündoğan, Pep Guardiola'nın Premier Lig ekibindeki ilk transferiydi. Bu sezon 42 maçta forma giyen Gündoğan 8 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK



Manchester City ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı hatırlatılması üzerine İlkay Gündoğan, "Şu anda bu konuda endişeli değilim. Hala 2023 yılına kadar bir sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Kariyerimi Manchester City'de sonlandırmayı hayal ediyorum." demişti.

Takımdan ayrılması durumunda tercihleri arasında Türkiye'nin olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya tecrübeli oyuncu, "Türk kökenli olduğum için Türkiye doğal olarak benim için önemli bir konumda. Birkaç kez tatile gittiğim ABD'ye de gidebilirim." ifadelerini kullandı.

"BENZEMA HAKSIZ ELEŞTİRİLDİ"

Son dönemde performansıyla adından söz ettiren Benzema için de konuşan İlkay, "Benzema benim için Lewa ile birlikte dünyanın en iyi forveti konumunda. Geçmişte birçok kez haksız yere eleştirildi ve şimdi o eleştirileri yapanlara haksız olduklarını performansıyla gösteriyor." şeklinde konuştu.

"LEWA'NIN AYRILIK KARARI ALMASI DOĞAL"

Lewandowski'nin Bayern'den ayrılma kararı almasının doğal bir şey olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Onun gibi bir ülkede ve ligde uzun süre oynuyorsanız, bunu düşünmeniz tamamen doğal olur. O kazanabileceği her şeyi kazandı." açıklamasını yaptı.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın İngiliz basınına verdiği son röportajı hatırlayalım:

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'SONUÇTA BU BİR OYUN'

Futbol dünyasının değiştiğine vurgu yaparak sözlerine başlayan İlkay, "Oyuncular ile rekabet artık modern futbolda yok. Eski kafalı bazı insanların 20-30 yıl önce sahada birbirlerini kasıtlı yaralamaya çalıştığı gibi değil şimdi. Sonuçta bu bir oyun. Herkes gibi ben de saygı görmek istiyorum, bunun aksine gerçekten gerek yok" dedi.

'KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM'

İlkay, Manchester'da mutlu olduğunu ise "Gelsenkirchen'den değil, Ren bölgesinden geldim buraya. Futbol orada toplum için çok önemli Manchester'a kolay adapte olmamın bir sebebi de budur. Kendimi burada evimde hissediyorum" ifadeleriyle anlattı.

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Olaylara ve durumlara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaştığını da dile getiren İlkay şu ifadeleri kullandı:

Kendimi asla birinci adam, yıldız oyuncu ya da her zaman ilgi isteyen biri olarak görmedim. Başarabileceklerim ve yapamadıklarım konusunda çok gerçekçiyim. Yabancı bir ülkeden gelmeme rağmen burada çok iyi karşılandım. Çok fazla umudum ve hayalim vardı ve neredeyse hepsini başardım.

'BU DAHA ÖNEMLİ BİR MAÇTI'

Premier Lig'de 2 sezon önceki Manchester City-Cystal Palace maçı sırasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yerinde izlemesi hakkında da yorum yapan İlkay, "Bu kesinlikle daha önemli bir maçtı. Beni en çok hangi oyun heyecanlandırırsa onu izliyorum" dedi.

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'KİMSE BİRBİRİNE DEĞER VERMİYOR ARTIK'

Sosyal medya hakkında da görüşünü belirten 31 yaşındaki futbolcu, "İnsanlar gün geçtikçe yanlış yöne doğru gidiyor. Kimse birbirine değer vermiyor artık. Tabii ki bunda sosyal medyanın etkisi büyük. İnsanların çoğu ne kadar beğeni aldığınıza ya da fotoğraflarınızın altına kimin yorum yaptığına bakar. Size dürüst fikir veren insanların düşüncesi önemli değildir. Kendime her zaman 'Kendini fazla önemse' diyorum" diye konuştu.